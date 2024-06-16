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Теперь этот вопрос закрыт

Путин о СВО.1. Россия 8 лет не признавала ДНР и ЛНР, потому что хотела договориться.2. Политического решения о штурме Киева в 2022 году не было.

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Комментарии
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Eduard
Есть хорошая поговорка,как раз про наше время:&quot;Время разбрасывать (терять республики),время собирать камни(республики)!
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11 час.
Александр Зиборов
Израиль не может быть посредником. Израиль управляет Украиной, оказывает всякую помощь украм, граждане Израиля воюют на Донбассе против России...ю
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7 час.
Natalija Osminina
Какой посредник??? Его, вообще, скоро не будет.
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25 мин.

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