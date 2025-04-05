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Российские средства ПВО сбили за сутки 208 украинских беспилотников

Российские средства ПВО сбили за сутки 208 украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки 208 украинских беспилотников. Об этом 5 апреля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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