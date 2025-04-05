Российские средства ПВО сбили за сутки 208 украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки 208 украинских беспилотников. Об этом 5 апреля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
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