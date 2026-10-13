Ещё одна новостройка по программе реновации появится в Северном округе

На улице Смольной полным ходом идет строительство современного жилого дома по программе реновации. Проект обещает стать отличным примером комфортной городской среды: двухсекционная высотка рассчитана на 270 квартир, причем восемь из них спроектированы с учетом потребностей маломобильных жильцов.