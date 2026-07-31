Как сделать кострище

Теперь вы не будете жечь траву в саду, когда захотите развести костёр; а благодаря своей мобильности кострище можно перенести в любое место вашего участка! На стальном листе толщиной 1,5 мм нарисуйте круг и выпилите его при помощи болгарки.
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