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Телеканал Бобер

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Как сделать кострище

Как сделать кострище

Теперь вы не будете жечь траву в саду, когда захотите развести костёр; а благодаря своей мобильности кострище можно перенести в любое место вашего участка! На стальном листе толщиной 1,5 мм нарисуйте круг и выпилите его при помощи болгарки.

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