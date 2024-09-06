Набор социальных услуг или деньги? Льготники должны определиться до конца сентября

До 1 октября федеральные льготники Карелии могут выбрать способ получения набора социальных услуг. Отделение Социального фонда России по Республике Карелия напоминает федеральным льготникам, что до 1 октября текущего года можно изменить форму получения набора социальных услуг (НСУ), который будет предоставляться им с 1 января 2025 года.