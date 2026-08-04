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FiNE NEWS

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Mia Boyka рассказала об абьюзивных отношениях в шоу рэпера Басты «Вопрос ребром»

Открытое признание в шоу «Вопрос ребром» Певица Mia Boyka (Мария Бойко) поделилась в эфире шоу рэпера Басты «Вопрос ребром» подробностями абьюзивных отношений с бывшим партнером, которые она завершила около года назад.

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