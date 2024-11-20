СК: в одной из школ Красноярска произошло массовое отравление

В Красноярске произошло массовое отравление учеников средней школы №76. В результате инцидента 23 ученика обратились за медицинской помощью, сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
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