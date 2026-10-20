В Аравийском море к юго-востоку от побережья Ирана осталось 14 боевых кораблей, до этого группировка насчитывала 20 кораблей, следует из данных информационной службы Военно-морского института США.
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