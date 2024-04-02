По его словам, такие технологии разрабатывают в Гарвардском и Принстонском университетах Советник министра обороны РФ Сергея Шойгу Андрей Ильницкий в статье для журнала "Арсенал Отечества" назвал "голую вечеринку" актом агрессии против России.
Советник Шойгу назвал "голую вечеринку" актом агрессии против России
Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
Скорее это акт полнейшего морального разложения этого разжиревшего племени. Трахайтесь по полной Камасутре, но не выкладывайте в инет. Так не же надо выпендриться. То не от большого умишка, а при отсутствии такового. НАКАЗЫВАТЬ ПО ПОЛНОЙ, ЭТОТ ВЫПЕНДРЕЖЬ И ЕСТЬ АКТ ПРЕНЕБРЕЖЕНИЯ К НАРОДУ, К ИНТЕРСАМ РОССИИ. КТО НЕ С НАМИ-ТОТ ПРОТИВ НАС !!!
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