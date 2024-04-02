Советник Шойгу назвал "голую вечеринку" актом агрессии против России

ВМ

Владимир Моргунов

Скорее это акт полнейшего морального разложения этого разжиревшего племени. Трахайтесь по полной Камасутре, но не выкладывайте в инет. Так не же надо выпендриться. То не от большого умишка, а при отсутствии такового. НАКАЗЫВАТЬ ПО ПОЛНОЙ, ЭТОТ ВЫПЕНДРЕЖЬ И ЕСТЬ АКТ ПРЕНЕБРЕЖЕНИЯ К НАРОДУ, К ИНТЕРСАМ РОССИИ. КТО НЕ С НАМИ-ТОТ ПРОТИВ НАС !!!