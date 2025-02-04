В Совфеде предложили идентифицировать белых хакеров через Госуслуги

Сенатор и заместитель главы Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин обратился в Министерство цифрового развития РФ с предложением рассмотреть возможность использования портала «Госуслуги» для идентификации «белых» хакеров, передает РИА Новости.