В Совфеде предложили идентифицировать белых хакеров через Госуслуги

Сенатор и заместитель главы Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин обратился в Министерство цифрового развития РФ с предложением рассмотреть возможность использования портала «Госуслуги» для идентификации «белых» хакеров, передает РИА Новости.
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