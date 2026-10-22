Гибридные машины останутся востребованным, но при этом переходным форматом для российского рынка, потому что система зарядной инфраструктуры на межрегиональных маршрутах не до конца совершенна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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