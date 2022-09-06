"Все волнами заливает мощно": что происходит на известном пляже Приморья - кадры

"Все волнами заливает мощно": что происходит на известном пляже Приморья - кадры

Жители Приморья поделились кадрами, которые они засняли на одном из самых популярных пляжей края. Как пояснили очевидцы, в Триозерье прямо сейчас сформировались сильные полны, которые заливают пляж.

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