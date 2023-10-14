РУСАДА выявило 114 нарушений антидопинговых правил с начала 2023 года

Об этом сообщили в пресс-службе антидопингового агентства. Всего с начала 2023 года РУСАДА зафиксировало 114 случаев нарушений (в сентябре – 9, в августе – 6, в июле – 8, в июне – 6, в мае – 21, в апреле – 16, в марте – 13, в феврале – 25, в январе – 10).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Израильская лига раскритиковала АПЛ за нежелание осудить атаку ХАМАС на Израиль: «Поражены, потрясены и неописуемо разочарованы»
- «Израиль воюет не с Палестиной, а с террористами». Экс-игрок «Реала» Родригес, выступающий за «Хапоэль», об атаке ХАМАС
- Российский защитник с американским гражданством, играющий в Гибралтаре: «Обычный человек в США не скажет, что ненавидит Россию. Россиянин тоже вряд ли скажет, что ненавидит Америку»
Свежие комментарии