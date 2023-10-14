РУСАДА выявило 114 нарушений антидопинговых правил с начала 2023 года

Об этом сообщили в пресс-службе антидопингового агентства. Всего с начала 2023 года РУСАДА зафиксировало 114 случаев нарушений (в сентябре – 9, в августе – 6, в июле – 8, в июне – 6, в мае – 21, в апреле – 16, в марте – 13, в феврале – 25, в январе – 10).