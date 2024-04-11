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Депутаты Городской думы почтили память узников фашистских застенков

Депутаты Городской думы почтили память узников фашистских застенков

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечается 11 апреля и установлен в память об интернациональном восстании заключенных нацистского лагеря смерти Бухенвальд, которое произошло в 1945 году.

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