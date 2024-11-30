Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Ёлки-палки: 16 идей для новогодней елочки, которые удивят даже Дедушку Мороза!

Ёлки-палки: 16 идей для новогодней елочки, которые удивят даже Дедушку Мороза!

Новый год уже стучится в дверь, а вы до сих пор не решили, как украсить елку? Традиционные варианты — это, конечно, классика, но в этом году самое время добавить немного оригинальности! Как насчет того, чтобы поразить гостей необычным новогодним творением и сделать елку, о которой будут говорить все ваши гости? В этой статье мы собрали для вас отличные идеи креативных новогодних елок.

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