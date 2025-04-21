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Петербургский дневник

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Боец ВС РФ Мультик: ВСУ начали использовать новые FPV-дроны

Боец ВС РФ Мультик: ВСУ начали использовать новые FPV-дроны

Беспилотники выделяются значительными размерами зарядов Штурмовик 242-го гвардейского мотострелкового полка Южной группировки ВС РФ с позывным «Мультик» рассказал РИА Новости о новых дронах-камикадзе, которые применяются боевиками украинской армии.

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