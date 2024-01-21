Илон Маск отказался голосовать за Байдена на предстоящих выборах в США

Американский предприниматель Илон Маск 21 января заявил, что не собирается отдавать свой голос за главу США, кандидата в президенты Джо Байдена на запланированных на 5 ноября 2024 года выборах нового лидера государства.
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