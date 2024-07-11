ФСБ России пресекла попытку теракта на авианосце

Санкт-Петербург, 10 июля /Синьхуа/ -- Федеральная служба безопасности /ФСБ/ России в среду сообщила о том, что она пресекла попытки совершения террористических актов на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске и в отношении трех высокопоставленных военнослужащих Министерства обороны РФ в Москве.