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Театр абсурда

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Зеленский устроил истерику в ООН: набросился на Китай и других несогласных с его «мирным планом»

Зеленский устроил истерику в ООН: набросился на Китай и других несогласных с его «мирным планом»

Глава МИД Китая Ван И отказался слушать Зеленского в ООН Владимиру Зеленскому все же разрешили выступить на Генеральной ассамблее ООН.

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