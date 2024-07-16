Трамп не стал отвечать на вопрос о готовности к переговорам с Путиным

Бывший глава Соединенных Штатов Дональд Трамп, принимающий участие в съезде Республиканской партии в городе Милуоки, не стал отвечать на вопрос корреспондента ТАСС о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным в случае победы на выборах американского президента.