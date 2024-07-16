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Трамп не стал отвечать на вопрос о готовности к переговорам с Путиным

Трамп не стал отвечать на вопрос о готовности к переговорам с Путиным

Бывший глава Соединенных Штатов Дональд Трамп, принимающий участие в съезде Республиканской партии в городе Милуоки, не стал отвечать на вопрос корреспондента ТАСС о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным в случае победы на выборах американского президента.

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