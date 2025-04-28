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ДНК человека мутирует быстрее, чем считалось ранее

Ученые из Университета здравоохранения Юты (University of Utah Health), Вашингтонского университета (University of Washington) и других институтов провели масштабное исследование, которое показало, что некоторые участки генома человека изменяются гораздо быстрее, чем предполагалось ранее.

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