РИА Новости: обвиняемый в покушении на Прозорова зарегистрирован в Орске

Владимир Головченко, которого задержали после подрыва автомобиля бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова в Москве, зарегистрирован в Орске Оренбургской области, куда он приезжал с женой.
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