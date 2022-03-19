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Гороскоп финансов с 21 по 27 марта

Гороскоп финансов с 21 по 27 марта

Для этой недели характерно состояние спокойствия, но не меланхолии и лени. Парадокс в том, что на фоне пассивности внутри скапливается мощный заряд энергии, который полезно периодически использовать для финального рывка в финансовых и рабочих делах.

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