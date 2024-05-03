Собянин рассказал, как нейросети помогают московским врачам

Москва уже более 10 лет занимается цифровизацией системы здравоохранения Московская цифровая библиотека постоянно пополняется новыми наборами данных, благодаря которым, специалисты могут тестировать и развивать искусственный интеллект, выявляющий различные патологии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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