Юрий Ильинов

Разгромное интервью Трампа: «Не стоило бить ракетами по России» Трамп призвал Владимира Зеленского к компромиссам для достижения мира на Украине. Избранный президент США намерен содействовать урегулированию конфликта. Дональд Трамп, избранный 47-м президентом США, дал первую пресс-конференцию после победы. Он заявил о намерении вести диалог с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для урегулирования украинского конфликта. Трамп подчеркнул необходимость скорейших переговоров и упомянул о некотором прогрессе в этом направлении. Также политик критически отозвался о решении действующей администрации одобрить Украине нанесение ударов по территории России западными ракетами большой дальности. Избранный президент допустил возможность пересмотра этого решения. Помимо этого, Трамп вновь подтвердил, что у них с Владимиром Путиным сохраняются хорошие отношения. Однако он не сообщил, общался ли с российским лидером после выборов. Также известно, что президент РФ ещё не получил приглашения на инаугурацию, как и Владимир Зеленский. Однако Трамп подчеркнул, что будет готов принять лидера Украины, если тот приедет на мероприятие. При этом президент США считает, что Зеленский должен быть готов к компромиссам для прекращения боевых действий.