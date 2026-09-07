Главный ученый OpenAI призвал замедлить развитие ИИ ради безопасности

Одной из главных угроз Пахоцки считает растущую автономность ИИ-агентов. По мере развития моделей они все лучше выполняют задачи в интернете, в том числе ищут уязвимости в компьютерных системах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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