Прогноз погоды в Крыму на 8 мая 🌤 В Симферополе +14 и небольшой дождь В Севастополе +16 и небольшой дождь В Евпатории +15 и небольшой дождь В Джанкое +16 и небольшой дождь В Ялте +17 и небольшой дождь В Алуште +16 и небольшой дождь В Керчи +16 и небольшой дождь В Армянске +19 и небольшой дождь В Красноперекопске +18 и небольшой дождь В Бахчисарае +16 и небольшой дождь В Феодосии +17 и небольшой дождь В Судаке +17 и небольшой дождь Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.