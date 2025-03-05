Ученые связали способность мужчин к зачатию с продолжительностью их жизни

Датские медики установили, что качество спермы связано с ожидаемой продолжительностью жизни мужчин. Мужчины с наивысшими показателями в среднем живут на 2-3 года дольше, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Human Reproduction.
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