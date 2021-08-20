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На ЗАЗе показали, как собирают автомобили новых марок

На ЗАЗе показали, как собирают автомобили новых марок

Запорожский автомобильный завод показал как происходит сборка автомобилей Groupe Renault. Несколько марок автомобилей, которые стали брендами французского Renault, а это Renault, Kia и LADA, собирают небольшими партиями на украинском автозаводе.

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