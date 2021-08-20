На ЗАЗе показали, как собирают автомобили новых марок

Запорожский автомобильный завод показал как происходит сборка автомобилей Groupe Renault. Несколько марок автомобилей, которые стали брендами французского Renault, а это Renault, Kia и LADA, собирают небольшими партиями на украинском автозаводе.
Запорожский автомобильный завод показал как происходит сборка автомобилей Groupe Renault. Несколько марок автомобилей, которые стали брендами французского Renault, а это Renault, Kia и LADA, собирают небольшими партиями на украинском автозаводе.
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