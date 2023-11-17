Угроза схода лавин сохраняется в горах Алматинской области

Лавинная опасность сохраняется в горах Алматинской области, передает inAlmaty.kz. В департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматинской области сообщили, что в период с 17 по 20 ноября текущего года сохраняется лавинная опасность.
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