Начинается грандиозная битва за Запорожье: Карта специальной военной операции на Украине на 16 октября 2024 года Юлия СоколоваПосле потери стратегически важного Угледара украинские войска оказались в тяжелом положении.
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