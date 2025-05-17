Кошелев: тарифы ЖКХ в России повысят в среднем на 11,9%

В 2025 году в России произойдет увеличение стоимости жилищно-коммунальных услуг в среднем на 11,9%. О предстоящем росте «коммуналки» в беседе с ТАСС сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев.