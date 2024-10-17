Нижегородская область поделилась опытом реализации программы КРТ на форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России»

Делегация Нижегородской области поделилась опытом преображения и обновления городского пространства с помощью комплексного развития территорий на XXII Общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России», который прошел в Санкт-Петербурге 10 – 11 октября 2024 года.
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