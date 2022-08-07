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Басков вспомнил, как Киркоров обратился к нему с пугающей просьбой

Басков вспомнил, как Киркоров обратился к нему с пугающей просьбой

Global Look Press/Komsomolskaya Pravda Певец Николай Басков рассказал о пугающей просьбе, с которой обратился к нему король эстрады Филипп Киркоров.

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