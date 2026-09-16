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FiNE NEWS

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Что может повысить вероятность образования тромбов

Что может повысить вероятность образования тромбов

Риск образования тромбов зависит от ряда факторов, о которых рассказал врач. Подробная информация приведена в материале РИА Новости.

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