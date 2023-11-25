В Барнауле сняли фильм по сценарию школьников о зависимости от гаджетов

Проект "Киноинтенсив" провел конкурс на лучший сценарий короткометражки среди школьников. Теперь по нему сняли фильм и приглашают барнаульцев бесплатно посмотреть его Этой осенью проект "Киноинтенсив" принимал сценарии от детей 9-17 лет на темы дружбы, семьи и любви к Родине.