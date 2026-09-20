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Царьград

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«Трактор» подаст протест на судейство в матче со «Спартаком»

«Трактор» подаст протест на судейство в матче со «Спартаком»

Челябинский «Трактор» намерен подать протест на действия арбитров в матче со «Спартаком». В клубе сообщили, что претензии касаются трех эпизодов, по которым были вынесены судейские решения.

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