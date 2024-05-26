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Театр абсурда

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После того как Михаил Матвеев назвал мигрантов "мастурбеками" в Госдуме разразился скандал

После того как Михаил Матвеев назвал мигрантов "мастурбеками" в Госдуме разразился скандал

Интересная жизнь с Vera Star Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей, член президиума Совета по межнациональным отношениям Ильдар Гильмутдинов возмутился словами заместителя главы думского комитета по региональной политике и местному самоуправлению Михаила Матвеева, который назвал мигрантов "мастурбеками".

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