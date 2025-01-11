Экс-глава МУС раскритиковал решение Польши не арестовывать Нетаньяху во время визита

Решение Польши не арестовывать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по ордеру Международного уголовного суда, чтобы политик мог принять участие в мероприятиях к годовщине освобождения Освенцима, сильно навредит Варшаве на международной арене.