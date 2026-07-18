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Аргументы недели

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СМИ: Зеленский готов уволить Сырского, если найдёт замену — он проводит встречи с военными

СМИ: Зеленский готов уволить Сырского, если найдёт замену — он проводит встречи с военными

Западные СМИ со ссылкой на анонимные источники в Киеве утверждают, что Зеленский проводит встречи с военными на этих выходных для оценки ситуации на фронтах и поиска возможных кандидатов на должность главнокомандующего ВСУ.

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