СМИ: Зеленский готов уволить Сырского, если найдёт замену — он проводит встречи с военными

Западные СМИ со ссылкой на анонимные источники в Киеве утверждают, что Зеленский проводит встречи с военными на этих выходных для оценки ситуации на фронтах и поиска возможных кандидатов на должность главнокомандующего ВСУ.
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