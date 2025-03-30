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Доле китайских автомобильных брендов предрекли рост до 90 процентов на рынке в России

Доле китайских автомобильных брендов предрекли рост до 90 процентов на рынке в России

Доле китайских автомобильных брендов предрекли рост до 90 процентов на рынке в России. На данную тему высказался заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев в беседе с ТАСС.

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