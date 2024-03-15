Zotac анонсировала GPU-серверы с поддержкой до 10 ускорителей Компания Zotac объяви...

Zotac анонсировала GPU-серверы с поддержкой до 10 ускорителейКомпания Zotac объявила о выходе на рынок оборудования корпоративного класса: дебютировали рабочие станции Bolt Tower Workstation башенного типа, а также стоечные GPU-серверы типоразмера 4U и 8U.