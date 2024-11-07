Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 709 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • татьяна неструева
    очень бы хотелось  узнать  кто инициатор  какая  гнида  и  какая мразь  это поддержала .Почему ПВО проспа...
  • Виктор Горшков
    За 30-ть лет в России Такие "сорняки" наросли ,что не один десяток лет пахать народу придется. У меня вопрос. По конс...Почему ПВО проспа...
  • Ольга
    Браво."Есть офицеры НАТ...

Микропластик ускоряет лед в облаках: исследование Пенсильванского университета

Микропластик ускоряет лед в облаках: исследование Пенсильванского университета

Ученые из Пенсильванского университета выяснили, что микропластик ускоряет замерзание капель в облаках, повышая температуру замерзания на 5–10 градусов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх