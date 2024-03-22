Башенные деньги

Как стало известно “Ъ”, в Тверском райсуде Москвы в особом порядке началось рассмотрение уголовного дела гендиректора ООО «Петербургский Ренессанс» Ивана Орынчука, обвиняемого в особо крупном мошенничестве при реконструкции объектов Московского кремля.
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