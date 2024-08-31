«Со «Спартаком» всегда приятно играть и тем более обыгрывать»

Нынешний сезон РПЛ стал дебютным для махачкалинского «Динамо» и его полузащитника Никиты Глушкова. Пока команда бьется за выживание в элите чемпионата России, а на этой неделе сенсационно обыграла в гостях московский «Спартак» в Кубке России (1:0).