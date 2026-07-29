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Представлен кнопочный телефон Nokia 250 с двумя камерами, видеозвонками и разъёмом 3,5 мм

Представлен кнопочный телефон Nokia 250 с двумя камерами, видеозвонками и разъёмом 3,5 мм

Корпус имеет степень защиты IP54HMD представила телефон Nokia 250 4G Smart, который продолжает классический дизайн Nokia в виде моноблока с кнопками, одновременно включая в себя множество современных и практичных функций.

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