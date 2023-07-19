Жить стало лучше, жить стало веселей — но почему-то не всем

За месяц работник создавал товаров-услуг, допустим, на 152 000 рублей, а получал 69 400 рублей Михаил Синельников-Оришак Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС В прошлом году созданная трудом стоимость составила в Российской Федерации 131 триллион рублей.