Хуаньцю шибао (Китай): эти десять необычных факторов могут повлиять на уровень сахара в крови

Независимо от того, недавно ли у вас был диагностирован диабет 2 типа, или вы живете с этим заболеванием в течение многих лет, вы уже знаете, насколько непостоянен уровень сахара в крови и насколько важно его контролировать, так как это является ключом к предотвращению осложнений диабета, таких как нефроз почек, повреждение нервов, проблемы со зрением, инсульт и пороки сердца.