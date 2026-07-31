Вывели олигарха на чистую воду: Вован и Лексус назвали звонок Березовскому своим лучшим пранком

Телефонный звонок, который изменил правила игры в политическом розыгрыше. Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) в интервью признались: их коронным номером считается разговор с Борисом Березовским.
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