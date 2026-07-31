НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

184 подписчика

Вывели олигарха на чистую воду: Вован и Лексус назвали звонок Березовскому своим лучшим пранком

Вывели олигарха на чистую воду: Вован и Лексус назвали звонок Березовскому своим лучшим пранком

Телефонный звонок, который изменил правила игры в политическом розыгрыше. Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) в интервью признались: их коронным номером считается разговор с Борисом Березовским.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии