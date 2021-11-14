Противоестественный союз КПРФ и последователей блогера-уголовника Алексея Навального возродился спустя два месяца после парламентских выборов.
Зачем КПРФ возрождает союз с людьми Навального
Комментарии
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Мария
Какой Зюганов коммунист? Такой же, как Навальный. Пожалуй, даже Навальный больше коммунист, чем Зюганов. Оба работают на свой карман. Один присосался к кормушке и трогует мандатами. Другой торгует компроматом. Оба вредны России.
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