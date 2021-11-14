Зачем КПРФ возрождает союз с людьми Навального

Мария

Какой Зюганов коммунист? Такой же, как Навальный. Пожалуй, даже Навальный больше коммунист, чем Зюганов. Оба работают на свой карман. Один присосался к кормушке и трогует мандатами. Другой торгует компроматом. Оба вредны России.