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Зачем КПРФ возрождает союз с людьми Навального

Зачем КПРФ возрождает союз с людьми Навального

Противоестественный союз КПРФ и последователей блогера-уголовника Алексея Навального возродился спустя два месяца после парламентских выборов.

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Комментарии
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Мария
Какой Зюганов коммунист? Такой же, как Навальный. Пожалуй, даже Навальный больше коммунист, чем Зюганов. Оба работают на свой карман. Один присосался к кормушке и трогует мандатами. Другой торгует компроматом. Оба вредны России.
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2
5 час.
Михаил
Просьба только одна - не называть этих людей коммунистами.
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2 час.
Анатолий Пахотин
Что зюганов мудак, я понял еще в 1996 году, после выбора президента. Говорят, что он очень обрадовался: "Слава богу, пронесло"
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1
1 час.

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